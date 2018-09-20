Промоутер: бой с Поветкиным станет рискованной проверкой для Джошуа

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Бой против российского боксера Александра Поветкина станет серьезнейшей проверкой и риском для британца Энтони Джошуа. Об этом на пресс- конференции заявил промоутер Джошуа, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

"Поветкин отлично выглядит, это - серьезнейший соперник для Джошуа, - сказал Хирн. - Мы, конечно, имели некоторую возможность избежать этого боя, но Энтони не стал скрываться и уходить. Бой с Поветкиным будет серьезнейшей и очень рискованной проверкой для Джошуа".

Бой пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).