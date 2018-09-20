{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Промоутер: бой с Поветкиным станет рискованной проверкой для Джошуа

Бой пройдет 22 сентября в Лондоне
Александр Поветкин EPA/SERGEI ILNITSKY
Александр Поветкин
© EPA/SERGEI ILNITSKY

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Бой против российского боксера Александра Поветкина станет серьезнейшей проверкой и риском для британца Энтони Джошуа. Об этом на пресс- конференции заявил промоутер Джошуа, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

"Поветкин отлично выглядит, это - серьезнейший соперник для Джошуа, - сказал Хирн. - Мы, конечно, имели некоторую возможность избежать этого боя, но Энтони не стал скрываться и уходить. Бой с Поветкиным будет серьезнейшей и очень рискованной проверкой для Джошуа".

Бой пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).

Лига чемпионов
УЕФА рассмотрит дело об удалении Роналду в матче Лиги чемпионов
Дело будет рассмотрено 27 сентября
Читать полностью