Лукин: ПКР приветствует восстановление в правах РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.
В четверг исполком WADA на своем заседании признал РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Международный паралимпийский комитет (МПК) в августе 2016 года приостановил членство ПКР.
"РУСАДА восстановлено, это главное. Оно будет действовать в тесном взаимодействии с WADA, у них будет много поводов согласовывать различные вопросы. Мы констатируем, что препятствия, которые существовали, как нам кажется, сняты. В целом мы приветствуем это решение", - сказал Лукин.
"Ранее МПК говорил, что они созовут рабочую группу по итогам решения WADA, а дальше доложат исполкому МПК. Мы со своей стороны готовы немедленно начать предметные переговоры. Мы будем готовы рассмотреть все технические и финансовые вопросы, чтобы обеспечить наше реальное восстановление как можно быстрее. Когда они будут готовы, мы сказать не можем", - добавил он.
Исполком МПК 12 сентября не стал восстанавливать членство ПКР. Членство ПКР в международной организации было приостановлено после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.