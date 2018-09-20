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Лукин: ПКР приветствует восстановление в правах РУСАДА

В четверг исполком WADA на своем заседании признал РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.

В четверг исполком WADA на своем заседании признал РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Международный паралимпийский комитет (МПК) в августе 2016 года приостановил членство ПКР.

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"РУСАДА восстановлено, это главное. Оно будет действовать в тесном взаимодействии с WADA, у них будет много поводов согласовывать различные вопросы. Мы констатируем, что препятствия, которые существовали, как нам кажется, сняты. В целом мы приветствуем это решение", - сказал Лукин.

"Ранее МПК говорил, что они созовут рабочую группу по итогам решения WADA, а дальше доложат исполкому МПК. Мы со своей стороны готовы немедленно начать предметные переговоры. Мы будем готовы рассмотреть все технические и финансовые вопросы, чтобы обеспечить наше реальное восстановление как можно быстрее. Когда они будут готовы, мы сказать не можем", - добавил он.

Исполком МПК 12 сентября не стал восстанавливать членство ПКР. Членство ПКР в международной организации было приостановлено после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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