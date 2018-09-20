UKAD и независимый эксперт WADA будут сотрудничать с РУСАДА до апреля 2019 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) и независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене будут продолжать сотрудничество с получившим статус соответствия Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) до апреля 2019 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать Российское антидопинговое агентство соответствующим кодексу WADA.
"Сотрудничество с UKAD на сегодняшний день продолжается, как и с международным экспертом в рамках дорожной карты, ранее также были согласованы сроки договоров между РУСАДА и WADA, РУСАДА и UKAD. Они истекут в апреле 2019 года", - сказала Пахноцкая.
РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года, а с февраля 2016 года по июнь 2017 года вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством. В июне прошлого года РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.
Независимые эксперты WADA начали работать с РУСАДА в апреле 2016 года.