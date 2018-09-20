Серебряный призер ЧМ дзюдоист Мшвидобадзе намерен "реабилитироваться" через год в Японии

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе принес сборной России первую награду чемпионата мира в Баку - серебро, однако спортсмен не испытал удовлетворения от результата и намерен победить через год в Токио. Об этом Мшвидобадзе рассказал журналистам после выступления на турнире.

В финале весовой категории до 60 кг россиянина с минимальным преимуществом одолел японец Наохиса Такато. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Токио.

"Я очень много готовился, был в хорошей форме, ехал сюда за золотом, но упустил свой шанс, - рассказал Мшвидобадзе. - Не получилось, Такато - очень неудобный соперник, теперь уже трехкратный чемпион мира, левша. Это моя ошибка, не получилось начать встречу так, как советовали тренеры. Нужно было нейтрализовать его правую руку, но он угадал мою тактику".

"Год назад я проиграл на чемпионате мира в Будапеште уже в первой схватке, два месяца потом приходил в себя. Сейчас я себе не позволял волноваться и добился серебряной награды, но через год в Токио я постараюсь добиться лучшего результата, - подчеркнул дзюдоист. - Надо работать - до Олимпиады два года".

Спортсмен поблагодарил своих тренеров, а также олимпийского чемпиона Лондона Арсена Галстяна и чемпиона Игр в Рио-де-Жанейро Беслана Мудранова: "Арсен и Бесик помогли мне вырасти своими советами, я очень им благодарен. Надеюсь, мы продолжим этот путь вместе". Галстян завершил карьеру, Мудранов продолжает выступать, однако на чемпионате мира в Баку он проиграл на начальной стадии турнира. "Просто сегодня был не его день", - уверен Мшвидобадзе.

Мшвидобадзе выиграл медаль чемпионата мира впервые в карьере, также на его счету золото чемпионата Европы - 2017. В последний раз российские дзюдоисты выигрывали медаль мирового первенства в весе до 60 кг в 2014 году, когда серебряным призером турнира в Челябинске стал Беслан Мудранов. Чемпионат мира продолжится 21 сентября турниром мужчин в весовой категории до 66 кг и женщин в весе до 52 кг.