Организаторы матча ЛЕ в Вене попросили болельщиков "Спартака" перейти в гостевой сектор

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Диктор арены "Вестштадион" в Вене, на которой проходит матч группового этапа Лиги Европы по футболу между местным "Рапидом" и московским "Спартаком", попросил болельщиков красно-белых перейти в гостевой сектор, доступ на которой был изначально закрыт по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.

Несмотря на данный запрет, организаторы свободно пропустили на матч фанатов гостей, купивших билеты. Болельщики "Спартака" разместились на одном из секторов за воротами и стали скандировать речевки, но не показывали атрибутики. При этом специально отведенный для гостей сектор, согласно распоряжению УЕФА, пустовал. По ходу игры к неофициальному фан-сектору, который вместил в себя несколько десятков человек, стянулись стюарды и полицейские.

В середине первого тайма болельщики гостей зажгли фонарики на мобильных телефонах, после чего диктор попросил их переместиться в официальный сектор для гостей.

Диктор стадиона по громкой связи объявил, что к болельщикам "Спартака" не будет применено никаких санкций от УЕФА за переход на закрытый гостевой сектор. Также в этом секторе болельщикам было организовано питание.