"Краснодар" обыграл турецкий "Акхисар" в матче группового этапа Лиги Европы

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над турецким "Акхисаром" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на 26-й минуте забил Виктор Классон. В другом матче группы J испанская "Севилья" на своем поле разгромила бельгийский "Стандард" - 5:1.

"Краснодар" проводит свой пятый сезон в Лиге Европы. В предыдущем розыгрыше турнира команда не смогла пробиться в групповой этап, по сумме двух матчей уступив в раунде плей-офф квалификации сербской "Црвене Звезде".

В предыдущий раз "Краснодар" одерживал победу в первом туре группового этапа Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда в гостях был обыгран австрийский "Зальцбург" (1:0). В сезоне-2015/16 "Краснодар" на выезде уступил немецкой "Боруссии" из Дортмунда (1:2), а в сезоне-2014/15 российская команда также на чужом поле сыграла вничью с французским "Лиллем" (1:1).

В следующем туре группы J "Краснодар" примет испанскую "Севилью", "Акхисар" в гостях сыграет с бельгийским "Стандардом". Обе встречи пройдут 4 октября.