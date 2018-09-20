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КХЛ

СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы со счетом 4:0

ТАСС, 20 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли (5-я минута), Виктор Тихонов (6), Александр Барабанов (9) и Алексей Кручинин (47). Для СКА эта победа стала пятой подряд в текущем чемпионате.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 12 очков, "Динамо" с пятью очками занимает последнюю, 12-ю строчку на Западе.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом", "Динамо" примет одноименный клуб из Минска. Обе встречи пройдут 22 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Авангард" (Омск) - 1:3
  • "Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Подольск) - 4:3
  • "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Минск) - 1:4.
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