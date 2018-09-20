Тренер: победу СКА над "Динамо" в матче КХЛ предопределили три быстрых гола армейцев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Три быстрых гола в ворота московского "Динамо" предопределили победу санкт-петербургского СКА в очном матче команд в рамках Континентальной хоккейной лиги. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер армейцев Илья Воробьев.

В четверг СКА на чужом льду обыграл "Динамо" со счетом 4:0, забросив три шайбы в течение первых девяти минут матча. Для гостей эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате КХЛ и второй кряду без пропущенных шайб.

"Три гола в первом периоде предопределили исход матча. Второй период мне не понравился, есть над чем работать", - сказал Воробьев.

Во время матча болельщики "Динамо" скандировали призывы в адрес Владимира Воробьева с требованием покинуть пост главного тренера команды. Его однофамилец и коллега из СКА с улыбкой воспринял вопрос о том, не отвлекали ли его данные кричалки.

"Поверьте, во время игры мы концентрируемся на другом. Думаю, так поступает и мой коллега Владимир Анатольевич", - отметил Илья Воробьев.

СКА набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западной конференции, уступая только лидерам дивизионов Боброва и Тарасова - финскому "Йокериту" и ярославскому "Локомотиву" соответственно. Против железнодорожников петербургский клуб проведет свой следующий матч, который состоится в субботу в Ярославле.