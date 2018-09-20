"Спартак" не будет наказан за присутствие болельщиков на матче с "Рапидом"

В четверг "Спартак" на выезде проиграл венскому "Рапиду" со счетом 0:2 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18. В середине первого тайма принимающая сторона открыла гостевой сектор и пригласила туда болельщиков "Спартака".

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не будет наказан за присутствие своих болельщиков на гостевом секторе во время матча Лиги Европы против венского "Рапида". Об этом журналистам сообщил работавший на матче делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"У "Спартака" не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики "Спартака" сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия", - сказал делегат.

"Перед игрой мы договорились, если на стадионе будут замечены болельщики "Спартака", мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности, - продолжил он. - На игре было около 200 болельщиков "Спартака", когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить".

В следующем туре "Спартак" примет испанский "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с шотландским "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.