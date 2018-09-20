Фанатов не пустили на пресс-конференцию Нурмагомедова и Макгрегора из-за безопасности

Мероприятие проходило в Нью-Йорке. Спортсмены встречались впервые с момента конфликта, который произошел в том же городе минувшей весной. Тогда перед боем Нурмагомедова с Элом Яквинтой Макгрегор напал на автобус со спортсменами. Позднее ирландец предстал перед судом и был приговорен к общественным работам.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не пустило фанатов на пресс- конференцию россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора по соображениям безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дана Уайт.

"Фанатов нет на пресс-конференции, чтобы не было никаких проблем", - сказал Уайт.

Макгрегор пришел с алкоголем на пресс-конференцию и предложил выпить Нурмагомедову и Уайту. Российский боец отказался.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас- Вегасе. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.