Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком в Лондоне

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Британский боксер Энтони Джошуа оказался на 11,1 кг тяжелее россиянина Александра Поветкина по итогам церемонии взвешивания в преддверии их поединка в Лондоне. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли", который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).