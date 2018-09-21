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Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком в Лондоне

Британец показал вес 111,8 кг, россиянин - 100,7 кг
Энтони Джошуа и Александр Поветкин AP/Frank Augstein
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
© AP/Frank Augstein

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Британский боксер Энтони Джошуа оказался на 11,1 кг тяжелее россиянина Александра Поветкина по итогам церемонии взвешивания в преддверии их поединка в Лондоне. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Джошуа показал вес 111,8 кг, Поветкин - 100,7 кг.

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Поединок пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли", который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).

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