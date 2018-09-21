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КХЛ

Московское "Динамо" опровергло информацию о переговорах с Олегом Знарком

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Динамо" под руководством Владимира Воробьева занимает последнее место в Западной конференции
Тренер Олег Знарок Валерий Шарифулин/ТАСС
Тренер Олег Знарок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб "Динамо" не ведет переговоры с тренером Олегом Знарком. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора ХК "Динамо" Анатолий Харчук.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что московский клуб провел первый раунд переговоров со Знарком.

"Информация про переговоры со Знарком не соответствует действительности. Никто из клуба ни с ним, ни с его представителем никаких переговоров не вел", - заявил Харчук.

Знарок работал в "Динамо" с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась обладателем Кубка Гагарина. С 2016 по 2018 годы специалист работал в СКА и в сборной России.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Динамо" под руководством Владимира Воробьева занимает последнее место в Западной конференции с пятью очками и двумя победами в восьми матчах. В последних пяти встречах бело-голубые выиграли лишь раз, уступив в четверг дома СКА со счетом 0:4.

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