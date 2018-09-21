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"Трабзон" отказался от участия в чемпионате Турции по баскетболу

Причиной такого решения стали финансовые проблемы клуба

ТАСС, 21 сентября. Турецкий баскетбольный клуб "Трабзон" отказался от участия в национальном чемпионате. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкого журналиста Фатиха Шабовича.

Причиной такого решения стали финансовые проблемы клуба.

"Баскетбольный клуб "Трабзон" отказался от участия в лиге. Мне очень грустно оттого, что город потерял баскетбол, но самое большое сожаление вызывает тот факт, что такой инцидент произошел, когда во главе клуба был тренер такого уровня как Озан Булказ", - говорится в сообщении.

Ранее по аналогичным причинам с соревнований снялись клубы "Ушак Спортиф", "Эскишехир", "Ешильгиресун" и "Антальяспор".

"Трабзон" является двукратным чемпионом Турции (2009/10, 2012/13). На международной арене лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка вызова ФИБА (2014/15).

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