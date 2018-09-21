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WADA утвердило список запрещенных веществ на 2019 год

Также были одобрены незначительные изменения международного стандарта терапевтических исключений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года
© AP Photo/Felipe Dana

ТАСС, 21 сентября. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил список запрещенных веществ на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Документ был утвержден на заседании WADA на Сейшельских островах. Также были одобрены незначительные изменения международного стандарта терапевтических исключений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

"Хотя изменения по сравнению с нынешним списком минимальны, будут приложены все усилия, чтобы проинформировать об изменениях все заинтересованные стороны", - говорится в тексте.

Список будет опубликован до 1 октября 2018-го и вступит в силу 1 января 2019 года.

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