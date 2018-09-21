"Металлург" проиграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:3 проиграл нижегородскому "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе хозяев забросили Данил Вердяев (3-я и 27-я минуты) и Денис Паршин (29). У гостей отличились Виктор Антипин (10) и Деннис Расмуссен (18). Форвард "Металлурга" Сергей Мозякин отметился результативной передачей и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков в матчах лиги.
После 10 игр регулярного чемпионата "Металлург" с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Торпедо" набрало 12 очков в девяти играх и идет на третьем месте.
В следующем матче "Металлург" 25 сентября на своей площадке примет череповецкую "Северсталь". "Торпедо" 26 сентября проведет домашний матч с владивостокским "Адмиралом".
В других матчах дня "Адмирал" уступил братиславскому "Словану" (4:5), а екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл финский "Йокерит" (3:0), одержав девятую победу со старта чемпионата.