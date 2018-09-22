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НХЛ

Игрок клуба НХЛ "Сент-Луис" Тарасенко провел первый полноценный матч после травмы

Россиянин отметился голевой передачей, а его команда обыграла "Коламбус" со счетом 3:0
Владимир Тарасенко AP Photo/Orlin Wagner, архив
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Orlin Wagner, архив

ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко впервые после травмы, полученной в апреле 2018 года, провел полноценный матч. В предсезонной встрече против "Коламбуса" россиянин отметится результативной передачей.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Сент-Луиса". Тарасенко ассистировал Патрику Маруну (14). Также у "Сент-Луиса" заброшенными шайбами отметились Самуэль Блэз (5) и Роберт Бортуццо (59). Помимо Тарасенко, в матче принимали участие трое россиян - голкипер Сергей Бобровский ("Коламбус"), нападающие Никита Коростелев ("Коламбус") и Иван Барбашев ("Сент-Луис").

Тарасенко травмировался в столкновении с хоккеистом "Колорадо" Габриэлем Ландескогом в заключительной игре прошлого регулярного чемпионата. Его прооперировали в апреле, и сейчас 26-летний форвард готовится к новому сезону.

В прошедшем сезоне НХЛ нападающий провел 80 матчей, набрав в них 66 очков (33 шайбы + 33 результативные передачи). Всего на счету Тарасенко шесть сезонов в составе "Сент-Луиса". В активе россиянина 421 матч и 350 (178+172) очков.

Сезон-2018/19 клуб начнет 4 октября домашним матчем против "Виннипега".

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