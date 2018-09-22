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Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом за "Монако"

Россиянин впервые вышел на поле в составе нового клуба в пятницу на 72-й минуте матча против "Нима" (1:1), заменив Софьяна Диопа
Александр Головин AP Photo/Pavel Golovkin
Александр Головин
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 22 сентября. Сборная России по футболу поздравила с дебютным матчем в составе "Монако" полузащитника Александра Головина. Поздравление опубликовано на странице национальной команды в Instagram.

В пятницу в матче между "Монако" и "Нимом", который завершился со счетом 1:1, Головин вышел на поле на 72-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

"Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе "Монако". Саша, рады видеть тебя снова в игре", - сказано в сообщении.

Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний футболист до этого не провел ни одной игры за новый клуб из- за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до 1/4 финала турнира.

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