Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом за "Монако"

"Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе "Монако". Саша, рады видеть тебя снова в игре", - сказано в сообщении.

В пятницу в матче между "Монако" и "Нимом", который завершился со счетом 1:1, Головин вышел на поле на 72-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

ТАСС, 22 сентября. Сборная России по футболу поздравила с дебютным матчем в составе "Монако" полузащитника Александра Головина. Поздравление опубликовано на странице национальной команды в Instagram.

Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний футболист до этого не провел ни одной игры за новый клуб из- за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до 1/4 финала турнира.