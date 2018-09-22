СМИ: футболист Милнер может покинуть "Ливерпуль" по окончании сезона

ТАСС, 22 сентября. Полузащитник Джеймс Милнер может покинуть английский футбольный клуб "Ливерпуль" после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, клуб до сих пор не начал обсуждение нового контракта с 32-летним игроком. Действующее соглашение Милнера с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года.

Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015 году из английского "Манчестер Сити", в прошлом сезоне он помог клубу дойти до финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел за "Ливерпуль" пять матчей, в которых забил один гол.