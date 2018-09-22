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Футбол в России

"Анжи" обыграл "Динамо" и прервал серию из шести поражений в РПЛ

Единственный мяч на 49-й минуте забил форвард Андрес Понсе
Футболисты "Анжи" Донат Сорокин/ТАСС
Футболисты "Анжи"
© Донат Сорокин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Арене-Химки" в Подмосковье.

Единственный мяч на 49-й минуте забил форвард Андрес Понсе. На 91-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко не реализовал пенальти.

После гостевой победы в первом туре над "Уралом" "Анжи" потерпел шесть поражений подряд в чемпионате России. Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги перед сотрудниками.

"Анжи" поднялся на 14-е место в таблице, набрав 6 очков. "Динамо" занимает шестое место с 10 очками.

В следующем туре "Анжи" дома сыграет с "Зенитом", "Динамо" сыграет в гостях с "Краснодаром". Оба матча пройдут 30 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит761012-219
2Ростов74219-314
3Спартак74216-314
4Краснодар741211-613
5ЦСКА733112-312
6Динамо82429-610
7Рубин72417-610
8Ахмат73138-910
9Оренбург73139-710
10Локомотив72325-59
11Арсенал72237-68
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Анжи82064-146
15Енисей81253-115
16Уфа71154-114
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