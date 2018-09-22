"Анжи" обыграл "Динамо" и прервал серию из шести поражений в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Арене-Химки" в Подмосковье.

Единственный мяч на 49-й минуте забил форвард Андрес Понсе. На 91-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко не реализовал пенальти.

После гостевой победы в первом туре над "Уралом" "Анжи" потерпел шесть поражений подряд в чемпионате России. Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги перед сотрудниками.

"Анжи" поднялся на 14-е место в таблице, набрав 6 очков. "Динамо" занимает шестое место с 10 очками.

В следующем туре "Анжи" дома сыграет с "Зенитом", "Динамо" сыграет в гостях с "Краснодаром". Оба матча пройдут 30 сентября.