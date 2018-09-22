"Анжи" обыграл "Динамо" и прервал серию из шести поражений в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Арене-Химки" в Подмосковье.
Единственный мяч на 49-й минуте забил форвард Андрес Понсе. На 91-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко не реализовал пенальти.
После гостевой победы в первом туре над "Уралом" "Анжи" потерпел шесть поражений подряд в чемпионате России. Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги перед сотрудниками.
"Анжи" поднялся на 14-е место в таблице, набрав 6 очков. "Динамо" занимает шестое место с 10 очками.
В следующем туре "Анжи" дома сыграет с "Зенитом", "Динамо" сыграет в гостях с "Краснодаром". Оба матча пройдут 30 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|6
|1
|0
|12-2
|19
|2
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|6-3
|14
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|7
|3
|3
|1
|12-3
|12
|6
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|7
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|9
|Оренбург
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|10
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|5-5
|9
|11
|Арсенал
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|16
|Уфа
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4