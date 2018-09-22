"Спартак" с Глушаковым в составе обыграл ЦСКА в молодежном первенстве России

ТАСС, 22 сентября. "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче молодежного первенства России по футболу.

У победителей мячи забили Даниил Петрунин (6-я минута) и Данила Прошляков (61). За армейцев голом отметился Данила Янов (85).

В составе "Спартака" полный матч провели выведенные из основного состава полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Глушаков провел встречу с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

В таблице молодежного первенства ЦСКА лидирует (17 очков), "Спартак" занимает пятое место (14).