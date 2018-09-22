СКА обыграл "Локомотив", продлив победную серию в КХЛ до шести матчей

ТАСС, 22 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Николай Прохоркин (28-я минута) и Виктор Тихонов (36).

В турнирной таблице Западной конференции СКА, одержавший шестую победу подряд, занимает третье место (14 очков). "Локомотив" идет на второй позиции с 12 очками (находится выше, так как возглавляет свой дивизион).

Также в субботу омский "Авангард" обыграл в Балашихе пекинский "Куньлунь" - 4:2, московское "Динамо" победило минское "Динамо" - 5:2, череповецкая "Северсталь" на своем льду оказалась сильнее подмосковного "Витязя" - 2:1.