Главное московское дерби, а также матч лидера и действующего чемпиона пройдут в РПЛ

Матчи против "Зенита" стали знаковыми для "Локомотива" в прошлом чемпионском сезоне. Победа в Санкт-Петербурге со счетом 3:0 заставила всех рассматривать красно-зеленых как реальных претендентов на чемпионство, которое в итоге было оформлено в майской встрече против "Зенита" в Черкизове. Единственный гол в "золотом" матче на счету португальца Эдера.

Обе команды на текущей неделе сыграли в еврокубках. "Локомотив" неудачно вернулся в Лигу чемпионов, уступив в Стамбуле "Галатасараю" со счетом 0:3. "Зенит" групповой этап Лиги Европы начал матчем на выезде с "Копенгагеном", который закончился вничью - 1:1.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Воскресная программа восьмого тура чемпионата России по футболу включает в себя два статусных матча. В Санкт-Петербурге возглавляющий турнирную таблицу "Зенит" примет действующего чемпиона "Локомотив", а затем в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграют ЦСКА и "Спартак".

В предстоящей игре точно не примут участие Эмануэль Маммана, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа и Александр Кокорин со стороны "Зенита". У "Локомотива" травмированы Александр Коломейцев и Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк не сыграет из-за дисквалификации.

"Зенит" уверенно возглавляет таблицу чемпионата. В семи матчах команда потеряла лишь два очка, отрыв от ближайшего преследователя "Ростова", уже сыгравшего в этом туре вничью с "Уфой" (0:0), составляет пять очков. "Локомотив" плохо начал сезон, набрав всего лишь девять очков в семи матчах при пяти забитых мячах.

Глушаков и Ещенко сыграли за дублеров

ЦСКА и "Спартак" подошли к дерби в разном настроении. Армейцы в двух последних матчах чемпионата одержали две крупные победы, а во вторник сыграли вничью с чешской "Викторией" (2:2) в Лиге чемпионов. Причем ЦСКА проигрывал 0:2 после первого тайма, сумев сравнять счет на пятой компенсированной минуте ко второму тайму минуте.

После пяти туров "Спартак" опережал ЦСКА на семь очков, однако теперь в случае домашней победы армейцы обойдут своего исторического соперника. Оптимизма болельщикам ЦСКА добавляет возвращение после травмы Алана Дзагоева, ключевой фигуры после ухода ряда опытных игроков. При том, что сыграть не смогут два новичка - форвард Абель Эрнандес и защитник Хёрдур Магнуссон.

"Спартак" проиграл две последние встречи - в чемпионате "Ахмату" (1:2) и венскому "Рапиду" в Лиге Европы (0:2). У команды есть игровые проблемы, особенно это касается организации игры в атаке. Кроме того, текущая неделя ознаменовалась скандалом внутри команды, в результате которого защитник Андрей Ещенко и капитан Денис Глушаков не полетели с командой в Вену. В субботу оба сыграли за молодежный состав "Спартака" и помогли команде обыграть ЦСКА со счетом 2:1.

"Для меня это очень важная игра. Думаю, все это понимают и знают. У ЦСКА хорошая команда, у них хорошая молодежь, но и у нас тоже. Поэтому ждем воскресенья и набираемся сил", - сказал после матча с "Рапидом" спартаковский защитник Сальваторе Боккетти, выступающий за "Спартак" с 2013 года.

"Спартак" может сравнять исторический баланс

Предстоящее дерби станет третьим на "ВЭБ-Арене". В сезоне-2016/17 "Спартак" выиграл здесь со счетом 2:1, фактически обеспечив себе чемпионство. Спустя несколько месяцев, уже в следующем сезоне, ЦСКА взял реванш с тем же счетом. Причем победа армейцев была волевой.

Это будет 55-е дерби в истории чемпионатов России, 20 раз побеждал "Спартак", 21 раз - ЦСКА, еще 13 встреч завершились вничью. Таким образом, красно-белые имеют возможность сравнять баланс, чего не было с 2015 года. При этом нулевая ничья в матче этих команд в последний раз была зафиксирована в 2003 году.

Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Он дважды работал на дерби, обе встречи завершились со счетом 2:2. В 2013 году к Карасеву возникло много вопросов со спартаковской стороны - во встрече второго круга он удалил спартаковца Рафаэла Кариоку и назначил два пенальти в ворота красно-белых.

Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в 19:00 мск. Все билеты на игру проданы, ожидается 30 тысяч зрителей. Обеспечивать безопасность и соблюдение порядка на игре будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб.