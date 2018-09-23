Джошуа одолел Поветкина в противостоянии олимпийских чемпионов на профессиональном ринге

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по трем престижным версиям, который прошел в Лондоне. В присутствии 80 тыс. зрителей, которые заполнили стадион "Уэмбли", олимпийский чемпион 2012 года техническим нокаутом одолел своего более возрастного оппонента, победителя Игр-2004. Несмотря на поражение, Поветкин продемонстрировал отличную готовность к бою, что показал первый раунд противостояния. На его исходе российскому боксеру удался мощный удар, который чуть не отправил Джошуа в нокдаун. Прежде на ринг непобежденный чемпион падал только раз - в противостоянии с Владимиром Кличко, которое прошло в апреле прошлого года также на "Уэмбли". После того удара у британца началось носовое кровотечение, однако оно не помешало ему и дальше демонстрировать бокс высокого качества. Поветкин тоже был хорош, однако ближе к середине боя в его действиях стали замечаться признаки усталости, хотя он и продолжал стараться держать высокий темп, который помогал ему в первых раундах находить возможность опасно атаковать. Сказалось и рассечение левой брови, которое он получил в начале поединка.

Развязка наступила в седьмом раунде. Поветкин пропустил серию из двух ударов, которая отправила его в нокдаун. Россиянин встал на ноги и продолжил бой, однако через несколько секунд не выдержал атакующего натиска британца и снова оказался на ринге. Еще до того, как Поветкин упал, его тренер Иван Кирпа сигнализировал об остановке боя, а после рефери не стал открывать счет и присудил победу Джошуа техническим нокаутом. После нокаута российскому бойцу даже потребовалась небольшая медицинская мощь - врачи надели на него кислородную маску. Уже последующий осмотр не выявил у него серьезных травм. "Чувствую себя хорошо, - ответил Поветкин на вопрос о самочувствии после боя. - Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал. Проиграл бой, хотя вел его нормально. Но пропустил удар, ничего уже не сделаешь, Джошуа оказался сильнее". Фактор возраста Для Поветкина, который одержал на профессиональном ринге 34 победы, это поражение стало вторым в карьере и первым - нокаутом. 39-летний спортсмен не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. 28-летний Джошуа остался непобежденным, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Теперь у олимпийского чемпиона Лондона 22 победы, 21 из них - нокаутом. "Поветкин вел бой, но это бокс, это супертяжелый вес. Я поздравляю Джошуа, но жаль, что с Александром так получилось, - сказал чемпион WBA в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол, присутствовавший на боксерском вечере. - Было важно, что Джошуа моложе в этом бою. Потому что он все видел, но в определенный момент он устал, пропала внимательность, Джошуа - молодой парень".

Несмотря на поражение, практически все боксерские эксперты сказали немало лестных слов в адрес Поветкина. "Английская публика любит, когда боец сражается до конца, даже если он проигрывает, - сказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. - Саша сегодня сражался до конца. Он проявил характер, с этой точки зрения никаких претензий нет. Но это бокс". "Сегодня Джошуа оказался сильнее, и мы его с этим поздравляем. А сами будем думать, что делать дальше. Бой был супер", - добавил он. Остался доволен увиденным и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. "Потрясающий бой, до последнего держал меня в напряжении, прям ух как!" - сказал украинский боксер. Подмочили шоу Да и сама атмосфера во время поединка была великолепной. Не так часто боксерские вечера проходят на открытых площадках при скоплении такого большого числа зрителей. Понятно, что британцы поддерживали своего бойца, но при этом достаточно уважительно отнеслись и к Поветкину. Шоу немного подпортила погода. Поскольку в субботу в Лондоне весь день шел дождь, он наложил свой отпечаток и на место проведения соревнований. А именно - небольшие лужи, которые остались после него на настиле, уложенном поверх футбольного поля в чаше стадиона.

На эту тему Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к главному бою в своей жизни