{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Даллас" в овертайме проиграл "Флориде" в предсезонном матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу

У "Флориды" голевые передачи на счету защитника Богдана Киселевича и нападающего Максима Мамина
Денис Гурьянов AP Photo/Andy Clayton-King
Денис Гурьянов
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 23 сентября. "Даллас" в овертайме со счетом 3:4 проиграл "Флориде" в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У проигравших шайбы забросили российский форвард Денис Гурьянов (22-я минута), Девин Шор (27) и Джемел Смит (38). В составе победителей отличились Хенрик Боргстрем (22), Алекс Петрович (23), Дерек Маккензи (50) и Джейкоб Макдональд (63).

В составе "Далласа" также играл российский форвард Александр Радулов, который не отметился результативными действиями. У "Флориды" голевые передачи на счету защитника Богдана Киселевича и нападающего Максима Мамина.

Другие результаты:

  • "Аризона" - "Анхайм" - 6:1
  • "Калгари" - "Ванкувер" - 5:2. Российский форвард гостей Николай Голдобин провел на льду 16 минут 40 секунд, сделав 2 броска.
  • "Сан-Хосе" - "Вегас" - 4:5 Б.
Реванша Поветкин - Джошуа не будет, опция была только при победе россиянина
В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде
Читать полностью