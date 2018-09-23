"Даллас" в овертайме проиграл "Флориде" в предсезонном матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу

ТАСС, 23 сентября. "Даллас" в овертайме со счетом 3:4 проиграл "Флориде" в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У проигравших шайбы забросили российский форвард Денис Гурьянов (22-я минута), Девин Шор (27) и Джемел Смит (38). В составе победителей отличились Хенрик Боргстрем (22), Алекс Петрович (23), Дерек Маккензи (50) и Джейкоб Макдональд (63).
В составе "Далласа" также играл российский форвард Александр Радулов, который не отметился результативными действиями. У "Флориды" голевые передачи на счету защитника Богдана Киселевича и нападающего Максима Мамина.
Другие результаты:
- "Аризона" - "Анхайм" - 6:1
- "Калгари" - "Ванкувер" - 5:2. Российский форвард гостей Николай Голдобин провел на льду 16 минут 40 секунд, сделав 2 броска.
- "Сан-Хосе" - "Вегас" - 4:5 Б.