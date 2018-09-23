Победитель Московского марафона Киселев недоволен показанным результатом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Победитель Московского марафона россиянин Степан Киселев остался недоволен показанным результатом. Как он заявил журналистам, одним из неблагоприятных факторов, помешавших бежать быстрее, стала холодная погода.

Киселев, чемпион России 2016 года в марафоне, преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 15 минут 22 секунды. Второе место занял Алексей Трошкин (2:16.01), третье - Артем Аплачкин (2:19.54).

"Если говорить про сегодняшний результат, то я им недоволен. Сегодня из-за холодной погоды у меня подзамерзли ноги, да и спуски с дождем мешали бежать быстрей. Физической усталости вроде бы не ощущаю, но ноги быстрее не бежали никак", - отметил Киселев.

"Для меня этот марафон начался по-настоящему с 34-го километра, - признался победитель. - Я всю дистанцию бежал и держал в голове именно эту установку тренера - начать активно работать только за восемь километров до финиша. Было дело, когда я однажды ослушался тренера и завалил всю подготовку по установлению рекорда страны".

В женском забеге на Московском марафоне победу одержала россиянка Сардана Трофимова, установившая новый рекорд соревнований (2:28.31).