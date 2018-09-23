Победительница Московского марафона Трофимова призналась, что очень устала на финише

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Победительница Московского марафона - 2018 Сардана Трофимова, установившая новый рекорд соревнований, на финише бежала из последних сил. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

30-летняя Трофимова, побеждавшая и на Московском марафоне - 2017, преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 31 секунду. Второе место заняла Татьяна Архипова (2:35.08), третье - Мария Осокина (2:37.31).

"Первую половину дистанции мы пробежали даже быстрее, чем надо было, - заметила чемпионка. - Но на второй ее половине трасса оказалась куда трудней из-за горок. И на финише я очень устала. Хочу сказать большое спасибо ребятам- пейсмейкерам, которые очень мне помогли".

Пейсмейкеры - это бегуны, которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и помогают другим участникам финишировать с нужным результатом.

Трофимова отметила, что организация марафона была на высшем уровне. "Мне очень понравилось. И вообще, я рассчитывала здесь на хороший результат, готова была бороться. Сезоном своим я довольна, сейчас отдохну и буду готовиться к следующему", - заключила она.

В мужском Московском марафоне победу одержал Степан Киселев.