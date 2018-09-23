Спасатели и участники регаты Golden Globe Race пытаются спасти индийца, попавшего в шторм

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индийский яхтсмен Абилаш Томи после 82 дней со старта кругосветной парусной регаты Golden Globe Race попал в шторм и получил серьезную травму спины, не позволяющую ему управлять яхтой, в связи с чем организаторы регаты ввели в действие "Красный код" и проводят спасательную операцию при помощи Министерства обороны Австралии и остальных яхтсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Российский яхтсмен Игорь Зарецкий занимает девятое место. Он был предупрежден русскоязычными радиолюбителями в Кейптауне, Риге и на Кипре о приближающихся аномальных погодных условиях, после чего он изменил курс к северу, практически избежав столкновения со штормом. Также россиянин успел по радиосвязи передать сообщение о надвигающемся шторме. Сообщается, что в начале недели два циклона со скоростью 80 км/ч догоняли основной флот.

Лидирующая группа в составе Томи, ирландца Грегора Макгакина и голландца Марка Слатса попала в центр обширного циклона с ветром, достигающим скорости 130 км/ч, и волнами высотой до 14 метров. Макгакин связался с оргкомитетом и сообщил о потери бизань-мачты (кормовая матча, обычно самая высокая на судне - прим. ТАСС). Через несколько минут после звонка ирландца руководству гонки волна перевернула его яхту, сломав и грот-мачту (вторая после бизань-мачты по расположению от кормы, вторая по высоте матча на судах - прим. ТАСС).

"Высокие волны и сильный северо-западный ветер, изо всех сил стараюсь держать лодку по ветру, - передал Макгакин по радиосвязи перед тем, как его яхта перевернулась. - Очень сильные повреждения от поломки бизань-мачты, она разорвалась как бомба, задев подруливающее устройство и грот-мачту, пытался сохранить остатки бизань-мачты, но пришлось обрезать обломки, сейчас под голым рангоутом (устройства для постановки, подъема, растягивания и удержания парусов - прим. ТАСС) и с плавучим якорем несусь 6 узлов (более 11 км/ч). Яхту опрокидывает волнами, эти 9 баллов что-то невероятное, воды в яхте нет, люки были задраены, но там все вверх дном, АИС (автоматическая система идентификации) потеряна вместе с мачтой. Мне нужно 36 часов, чтобы перегруппироваться и привести в порядок яхту после удара".

Утром 21 сентября сигнал бедствия подал Томи, также сообщив о поломке бизань-мачты, а через несколько часов он отправил сообщение: "Перевернулся, мачты сломаны, серьезная травма спины, не могу встать". Более девяти часов после этого индиец не выходил на связь с гоночным комитетом, а его последнее зафиксированное местоположение находилось в стороне от транспортных путей, в 2700 км от острова Мадагаскар и 3000 км от Австралии. Ближайшее обитаемое место находится в 145 км от Томи - островок в архипелаге Амстердам с населением 40 человек. Оргкомитет ввел в действие протокол "Красный код", определяющий действия в кризисной ситуации.

С этого момента регата перешла под управление специальной кризисной команды, координирующей спасательные службы и остальных участников. Австралийский координационный спасательный центр подключает к операции различные службы, в том числе Министерство обороны Австралии, так как район бедствия входит в их зону ответственности. Также готовность оказать любую помощь австралийцам выразил Военно-морской флот Индии, так как Томи является действующим офицером ВМФ.

Томи вышел на связь, спасательная операция продолжается

"Не могу встать, днем попытаюсь проверить спутниковый телефон и мачту", - отправил сообщение Томи в ночь на 22 сентября. "Спина сильно повреждена, трудно [активировать] аварийный буй и оценить ситуацию", - отправил индиец еще одно сообщение через три минуты. Из этой информации можно сделать вывод, что Томи находится в крайне опасной ситуации, так как сломанные мачты висят на остатках такелажа и могут пробить борт. Яхта неуправляемо дрейфует в условиях шторма.

Ближайшие к Томи участники регаты также находятся в бедственном положении, что осложняет проведение спасательной операции. Марк Слатс находится в 230 км от индийца, но голландец оказался в самом центре шторма, поэтому не может помочь. Его яхта уже дважды была опрокинута, дверь выбило волной, яхту затопило водой, а также на судне случился пожар.

Макгакин находится в 145 км от индийца, он остался без мачт, при перевороте яхты он потерял часть аварийного рангоута и не может поставить аварийную парусную конструкцию. Ирландец сообщил, что может помочь Томи, если у него получится завести двигатель после переворота яхты. Эстонец Уку Рандмаа находится в 725 км к западу от местонахождения индийского яхтсмена. На максимальной скорости он идет на помощь в район бедствия.

"Последние два дня штаб-квартира гонки рекомендовала середине флота как можно скорее уходить на юг, а замыкающим - на север, чтобы свести к минимуму опасность этих двух штормов, - заявил президент регаты Дон Макинтайр. - Шкиперам удалось это сделать, но эти циклоны все же нанесли удар. Команда GGR отслеживает ситуацию 24 часа в сутки, эти моряки, они - наша семья. Мы знаем, что они хорошо подготовлены, но мы также знаем, что Южный океан - очень опасное место".

Утром 22 сентября Томи отправил сообщение: "Активировал аварийный маяк. Очень трудно ходить, нужны носилки. В яхте безопасно. Не могу достать второй транспондер или что-то еще, спутниковый телефон разряжен".

Руководство гонки работает в контакте с Австралийским морским спасательным координационным центром в Канберре. Центр известил все суда в районе бедствия и координирует усилия по спасению индийского яхтсмена под руководством Министерства обороны Австралии. Также к операции подключен Французский спасательный центр на острове Реюньон. Он пытается отправить на помощь французское рыболовецкое судно, находящееся в этом районе.

О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс.: 5 тыс. предназначалось первому финишировавшему, еще 5 тыс. тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца.

Суммарный призовой фонд нынешней регаты составляет 75 тыс., кроме того, известно, что финишировавшим до 22 апреля 2019 года (день финиша Нокс-Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы. Порт Ле-Сабль-д'Олон во Франции станет конечным пунктом регаты.