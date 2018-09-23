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Россияне Лесун и Губайдуллина стали вторыми на Кубке Кремля по современному пятиборью

Победителями турнира стали белорусы, третье место заняла команда Литвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина заняли второе место в смешанной эстафете на Кубке Кремля по современному пятиборью, который прошел в Москве.

Победителями турнира стали белорусы, третье место заняла команда Литвы. В соревнованиях принимали участие 12 команд из 11 стран.

Лесун - олимпийский чемпион 2016 года, из-за травмы он пропустил мировое первенство в Мексике, которое проходило в первой половине сентября. Губайдуллина - чемпионка мира 2017 года.

Общий призовой фонд турнира составлял $100 тыс. Лесун побеждал на Кубке Кремля четыре раза, Губайдуллина выигрывала турнир один раз.

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