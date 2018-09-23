"Челси" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и впервые потерял очки в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лондонские клубы "Челси" и "Вест Хэм" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне, где домашние матчи проводит "Вест Хэм".

"Челси" впервые в сезоне не смог одержать победу в матче Английской премьер-лиги. Также впервые лондонцы не смогли забить гол.

"Челси" набрал 16 очков в шести турах и занимает третье место в лиге. Лидирует в таблице "Ливерпуль" (18 очков), одержавший шесть побед подряд со старта турнира. "Манчестер Сити" занимает второе место с 16 очками, опережая "Челси" по разнице забитых и пропущенных мячей. "Вест Хэм" занимает 17-е место, в активе команды четыре очка.

В следующем матче "Челси" примет "Ливерпуль". Встреча пройдет 29 сентября. "Вест Хэм" в тот же день дома сыграет с "Манчестер Юнайтед".