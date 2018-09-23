Каррера не планирует возвращать Ещенко и Глушакова в основной состав "Спартака"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что он не планирует возвращать в основной состав защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова. Об этом Каррера сказал на пресс-конференции после матча с ЦСКА.

Московские ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Накануне Глушаков и Ещенко сыграли за молодежный состав, а до этого не летали с командой на матч Лиги Европы с венским "Рапидом" (0:2).

"На данный момент я не планирую их возвращать. Почему? Потому что я так решил. Матч молодежных команд я не смотрел, у нас была тренировка", - сказал Каррера.

В понедельник Ещенко и Глушаков поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно- белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, содержавшее в том числе фразу "Наше счастье - не Каррера".