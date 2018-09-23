Тренер ЦСКА Гончаренко пропустил пресс-конференцию после матча со "Спартаком"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча со столичным "Спартаком" срочно направился в Минск в связи со смертью президента белорусского клуба БАТЭ Анатолия Капского. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Капский скончался в субботу на 53-м году жизни, он занимал пост руководителя клуба с 1996 года. Под его правлением БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Белоруссии, Гончаренко возглавлял БАТЭ с 2007 по 2013 год. Сразу после игры тренер направился в Минск на похороны Капского. На послематчевую пресс-конференцию вместо Гончаренко пришел его ассистент Сергей Овчинников.

"Игра получилась несколько валидольная, но она должна была понравиться зрителям, - сказал Овчинников. - Мы ожидали от "Спартака" то, что он и показал. Наша команда провела хороший матч, ровно, без провалов. Мы проигрывали, но сумели сравнять счет, хотелось выиграть, но результатом мы довольны".

По словам Овчинникова, замена Алана Дзагоева во втором тайме была вынужденной. "Ему [после травмы] пока тяжело играть весь матч", - отметил ассистент главного тренера армейцев.

В следующем матче 28 сентября ЦСКА в матче РПЛ на выезде сыграет с "Оренбургом". "Спартак" 26 сентября в 1/16 финала Олимп - Кубка России на выезде встретится с новороссийским "Черноморцем". В РПЛ 30 сентября "Спартак" примет "Ростов".