Дерби ЦСКА и "Спартака" завершилось ничьей, которая устроила обе стороны

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" в рамках восьмого тура чемпионата России завершилось вничью со счетом 1:1. После игры тренеры обеих команд признались, что они остались довольны таким результатом.

Ведя в счете, "Спартак" во втором тайме ожидаемо сосредоточился на контратаках. Никакого результата эта тактика не принесла. За весь тайм получилось нанести только один опасный удар (вышедший на замену Артем Тимофеев не попал в створ), а одинокому Луису Адриано редко удавалось зацепиться за мяч.

На матче был установлен рекорд посещаемости "ВЭБ-Арены", встречу посетил 29 361 зритель. Предыдущий рекорд был установлен в апреле в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Тогда игру посетили 29 284 человека при вместимости 30 тыс. зрителей.

Гол Фернандо со штрафного - дело привычное. В прошлом году он забил пять мячей прямыми ударами со стандартов, в этом ему пока не везло - в двух предыдущих матчах с "Ахматом" и "Рапидом" бразилец попал в перекладину. "Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток", - поделился после матча секретом успеха Фернандо.

Первый тайм получился равным, а забил "Спартак". Вновь со стандарта - с игры в этом сезоне красно-белые практически не забивают. Автором гола стал бразилец Фернандо, не оставивший шансов Игорю Акинфееву.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференцию не пришел, так как сразу после матча он улетел в Минск на похороны Анатолия Капского, главы ФК БАТЭ. В этом клубе Гончаренко работал в 2007-2013 годах и сделал себе имя как тренер.

"Я доволен результатом и выступлением своих ребят. Они полноценно выложились, для меня это самое главное. Благодарю их за то, что они отдали душу сегодня", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

ЦСКА, напротив, весь тайм атаковал и вполне заслуженно сравнял счет. Гол на счету хорвата Николы Влашича, для которого этот мяч стал первым в армейской форме в РПЛ. Нельзя сказать, что ЦСКА был однозначно ближе к победе, хотя в концовке армейцы не сбавили оборотов и продолжали атаковать.

"Мы играли хорошо в первом тайме и знали, что, если прибавим, добьемся успеха. Жаль, что только сравняли, могли побеждать. Мы показали хорошую игру, но это не наш максимум. Мы продолжаем прогрессировать, надеюсь, во втором круге уверенно победим", - сказал после матча защитник армейцев Никита Чернов.

Капитан "Спартака" в этом матче Георгий Джикия назвал ничью закономерным результатом. "ЦСКА не удивил - что ожидали, то и увидели на поле от них. Хотя мы хотели играть на победу. ЦСКА - крепкая команда, так что ничья в гостях - тоже хороший результат", - отметил он.

Ничьих в дерби ЦСКА и "Спартака" не было уже очень давно. В апреле 2013 года еще в старых "Лужниках" команды сыграли со счетом 2:2. Результат дерби на руку "Зениту". Теперь отрыв лидера чемпионата от второго места составляет семь очков.