Президент Грузии назвал праздником проведение Всемирной шахматной олимпиады в Батуми

ТБИЛИСИ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал большим праздником для страны проведение Всемирной шахматной олимпиады в Батуми. Об этом он заявил в воскресенье вечером на церемонии открытия турнира, прошедшей в Black Sea Arenа в причерноморском курорте Шекветили.

"Шахматы в Грузии всегда пользовались большой популярностью, мы гордимся тем, что наши шахматистки Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе по пять раз завоевывали звание чемпионок мира, а Нана Александрия и Нана Иоселиани по два раза становились вице-чемпионками мира. Проведение Всемирной шахматной олимпиады в Грузии - это большой праздник не только для шахматистов, но и для всей страны", - заявил Маргвелашвили.

Вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Георгиос Макропулос отметил большой вклад грузинской шахматной школы в развитие этого вида спорта. "В общей сложности в течение 29 лет легендарные грузинские шахматистки Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе были чемпионками мира, а женская сборная Грузии четыре раза (1992, 1994, 1996, 2008 - прим. ТАСС) становилась победительницей Всемирных шахматных олимпиад",- отметил он. Макропулос также поблагодарил правительство Грузии за достойную подготовку Всемирной шахматной олимпиады в стране.

Вице-президент FIDE и глава Грузии объявили Всемирную шахматную олимпиаду открытой. Соревнования пройдут в Батуми с 24 сентября по 5 октября. Церемония закрытия пройдет 6 октября. Также в Батуми 3 октября состоится конгресс FIDE, на котором будет избран новый президент федерации.