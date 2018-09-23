Церемония вручения ежегодной премии ФИФА пройдет в Лондоне

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. В понедельник будут объявлены победители ежегодной премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best. Церемония пройдет в Лондоне.

Призы будут вручены в семи номинациях: лучший футболист года, лучшая футболистка года, лучший мужской тренер года, лучший женский тренер года, лучший вратарь года, лучший гол года, а также приз за лучшую акцию болельщиков.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал. Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол.

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.