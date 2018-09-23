Тайгер Вудс одержал первую с 2013 года победу на турнире по гольфу

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но в этом году постепенно улучшает свои результаты. В августе он занял второе место на PGA Championship, одном из четырех "мэйджоров".

Теперь ему осталось выиграть еще два турнира PGA Tour до рекорда Сэма Снида (82).

ТАСС, 24 сентября. Американский гольфист Тайгер Вудс одержал первую с 2013 года победу на турнире и 80-ю в карьере в PGA Tour. 42-летний спортсмен выиграл Tour Championship в Атланте, сообщает агентство Reuters .

"Мне было сложно не расплакаться перед последней лункой. Я получал удовольствие от каждого момента, нужно было просто взять себя в руки и выполнить удары", - рассказал Вудс.

"Просто не верится, что мне это удалось. Было очень сложно, последние годы вообще были не слишком легкими", - добавил спортсмен.

"В начале сезона победа на турнире представлялась чрезвычайно сложной задачей, но по ходу года мне удалось доказать, что я могу хорошо играть. Я нашел свой удар, собрал все по кусочкам и знал, что снова смогу побеждать", - заключил гольфист.

Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах категории "мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель (последний раз он находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, по версии американского журнала Forbes Вудс заработал за карьеру более $1,5 млрд.