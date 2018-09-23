Тайгер Вудс одержал первую с 2013 года победу на турнире по гольфу

ТАСС, 24 сентября. Американский гольфист Тайгер Вудс одержал первую с 2013 года победу на турнире и 80-ю в карьере в PGA Tour. 42-летний спортсмен выиграл Tour Championship в Атланте, сообщает агентство Reuters.
Теперь ему осталось выиграть еще два турнира PGA Tour до рекорда Сэма Снида (82).
В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенных веществ. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017, но в этом году постепенно улучшает свои результаты. В августе он занял второе место на PGA Championship, одном из четырех "мэйджоров".
Number of wins for @TigerWoods:— PGA TOUR (@PGATOUR) 23 сентября 2018 г.
#LiveUnderPar pic.twitter.com/6b2bJj161r
"Мне было сложно не расплакаться перед последней лункой. Я получал удовольствие от каждого момента, нужно было просто взять себя в руки и выполнить удары", - рассказал Вудс.
"Просто не верится, что мне это удалось. Было очень сложно, последние годы вообще были не слишком легкими", - добавил спортсмен.
"В начале сезона победа на турнире представлялась чрезвычайно сложной задачей, но по ходу года мне удалось доказать, что я могу хорошо играть. Я нашел свой удар, собрал все по кусочкам и знал, что снова смогу побеждать", - заключил гольфист.
Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах категории "мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель (последний раз он находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, по версии американского журнала Forbes Вудс заработал за карьеру более $1,5 млрд.