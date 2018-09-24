Российская теннисистка Павлюченкова потеряла 11 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 24 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась с 28-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Павлюченкова на прошлой неделе дошла до второго круга турнира WTA в Токио, где проиграла француженке Каролин Гарсии. В прошлом году россиянка вышла в финал соревнований в Японии, но уступила датчанке Каролин Возняцки.

Россиянки Дарья Касаткина (13) и Мария Шарапова (24) сохранили свои позиции в рейтинге. Екатерина Макарова поднялась с 42-го места на 41-е, а Елена Веснина - с 86-го на 83-е. Евгения Родина потеряла пять позиций (с 84-го на 89-е), а Анна Блинкова переместилась со 102-й строчки на 98-ю. Светлана Кузнецова подобралась к первой сотне рейтинга, поднявшись со 110-го места на 102-е.

В первой десятке рейтинга произошел ряд изменений, чешка Каролина Плишкова переместилась с восьмого места на седьмое, а японка Наоми Осака, соответственно, опустилась с седьмого на восьмое. На прошлой неделе в финале турнира в Токио Плишкова обыграла Осаку. Немка Юлия Гёргес поднялась на 10-ю строчку, а латвийка Елена Остапенко переместилась с 10-го места на 12-е. Румынка Симона Халеп сохранила лидерство в рейтинге.

Рейтинг WTA от 24 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5506

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5295

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) - 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4555

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4475

8 (7). Наоми Осака (Япония) - 4390

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3912

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) - 3730…

12 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3537

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 3355...

24 (24). Мария Шарапова (Россия) - 2003...

39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1335...

41 (42). Екатерина Макарова (Россия) - 1216...

83 (86). Елена Веснина (Россия) - 742...

89 (84). Евгения Родина (Россия) - 699...

98 (102). Анна Блинкова (Россия) - 619…

102 (110). Светлана Кузнецова (Россия) - 592.