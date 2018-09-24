Представители 51 региона России приехали в Москву повысить квалификацию на курсах РУСАДА

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект "Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности", организованный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) для сотрудников спортивных федераций, региональных органов исполнительной власти и организаций, занятых в сфере физической культуры и спорта, стартовал в понедельник в Олимпийском комитете России. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, участие в программе повышения квалификации примут специалисты из 51 региона России, а также представители Национального азербайджанского антидопингового агентства.

"Проект призван заложить профессиональный фундамент развития новой культуры в спорте и пропаганды отказа от допинга, - сказала Пахноцкая. - В процессе обучения слушатели познакомятся со спортивной этикой и антидопинговыми правилами, приобретут знания, навыки и умения, необходимые в профессиональной деятельности, изучат документы в области антидопингового законодательства, практику противодействия допингу, оценят влияние социального и организационного контекста на принимаемые решения в сфере антидопингового регулирования, познакомятся с успешной практикой профилактических мер".

"По завершении обучения слушатели программы разработают тактические планы по продвижению проекта "Этика в спорте" в своем регионе", - отметила собеседница ТАСС.

Первая программа повышения квалификации состоялась в марте 2018 года. В программе приняли участие специалисты из более чем 30 регионов России.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил статус РУСАДА в организации.