Тренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определился с составом на юниорский ЧЕ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определился с составом команд на юниорский (до 20 лет) и молодежный (до 23 лет) чемпионаты Европы, которые пройдут с 20 по 27 октября в польском Замосце. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Континентальное первенство в Польше станет первым международным стартом для представителей российской тяжелой атлетики после годичного отстранения, вызванного дисквалификацией ФТАР за многочисленные допинговые проблемы прошлых лет. Дисквалификация Федерации тяжелой атлетики России завершится 19 октября.

"Тренерский штаб уже определился с составом команды на этот турнир и отправил соответствующую заявку в Европейскую федерацию тяжелой атлетики", - заметил Кишкин.

В российскую заявку вошли 40 спортсменов (по 20 - в юниорском и молодежном первенствах). Планируется, что в ЧЕ среди юниоров выступят Ксения Козина (весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая и Олеся Голубина (обе - до 53 кг), Ирина Фурдик и Валентина Гаврилова (обе - до 58 кг), Наталья Шайманова (до 63 кг), Мария Андреева (до 69 кг), Татьяна Тыдыякова (до 75 кг), Дарья Рязанова (до 90 кг), Анна Зубко (свыше 90 кг), Равиль Джафаров (до 56 кг), победитель взрослого чемпионата России Зульфат Гараев (до 62 кг), Аслан Каскулов (до 69 кг), Владимир Капустин (до 77 кг), Алим Шогенов (до 85 кг), Артем Пушмин и Джабраил Асаев (оба - до 94 кг), Даниил Вагайцев (до 105 кг), Дмитрий Гогичаев и Арсен Наниев (оба - свыше 105 кг).

В ЧЕ среди спортсменов до 23 лет выступят Яна Мохина (до 48 кг), Ирина Баймулкина(до 53 кг), Ольга Тё (до 58 кг), Александра Козлова (до 63 кг), Ани Саргсфн и Яна Григорьева (обе - до 69 кг), Мария Петрова(до 75 кг), Анастасия Немцева и Ксения Алексеева (обе - до 90 кг), Наталья Щеголева (свыше 90 кг), чемпион России Олег Мусохранов (до 56 кг), Дмитрий Исаков (до 62 кг), Максим Коноплев (до 69 кг), победитель чемпионата России Вячеслав Яркин и Руслан Трушников (оба - до 77 кг), Роман Чепик и Фаил Закиров (оба - до 85 кг), Юнус Магомадов (до 94 кг), Александр Кибанов и Федор Петров ( оба - до 105 кг).