СМИ: Месси не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси принял решение пропустить церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), которая пройдет в понедельник в Лондоне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси посетит церемонию, несмотря на отсутствие в финальной тройке номинантов на приз лучшему футболисту года. Аргентинец изменил решение по личным причинам. Кроме того, также сообщалось, что церемонию пропустит форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. На награду лучшему игроку года претендуют Роналду, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах и полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Впервые с 2006 года Месси не попал в финальный список претендентов на награду. При этом аргентинец претендует на включение в команду года по версии ФИФА, а его мяч в ворота сборной Нигерии, забитый на чемпионате мира в России, номинирован на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Также он является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 560 голов.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат при нем аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (128 матчей, 65 голов).