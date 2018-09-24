Попавший в шторм участник регаты Golden Globe Race Абилаш Томи из Индии спасен

ТАСС, 24 сентября. Индийский яхтсмен Абилаш Томи, попавший в шторм во время парусной регаты Golden Globe Race и получивший травму спины, которая не позволяла ему управлять яхтой, спасен. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Индии.

"Абилаш Томи благополучно спасен", - сказано в сообщении ВМС Индии. Сообщается, что он находится в сознании и разговаривает. Со своей яхты он был перемещен на французское рыболовецкое патрульное судно "Осирис", принимавшее участие в спасательной операции. Министерство обороны Индии поблагодарило ВМС Франции и Австралии за помощь в спасении яхтсмена.

Яхта Томи Thuriya попала в шторм в Индийском океане 21 сентября, в результате чего лишилась мачт, сам яхтсмен повредил спину так, что не мог встать и управлять судном. Судно несколько дней неуправлемо дрейфовало в океане в условиях шторма. Оргкомитет гонки ввел кризисный протокол "Красный код" и регата перешла под управление специальной кризисной команды, координирующей службы и остальных участников. В спасательной операции приняли участие Министерство обороны Австралии, ВМС Франции и Австралии, а также Индии, так как Томи является действующим офицером вооруженных сил, Австралийский морской спасательный координационный центр в Канберре, Французский спасательный центр на острове Реюньон, подключивший к операции судно "Осирис", а также эстонский яхтсмен Уку Рандмаа и ирландец Грегор Макгакин, которые при первой возможности направили свои суда на помощь Томи.

В Golden Globe Race также принимает участие российский яхтсмен Игорь Зарецкий. Он практически избежал столкновение со штормом, так как был предупрежден русскоязычными радиолюбителями в Кейптауне, Риге и на Кипре о приближающихся аномальных погодных условиях.

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс.: 5 тыс. предназначалось первому финишировавшему, еще 5 тыс. тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца.

Суммарный призовой фонд нынешней регаты составляет 75 тыс., кроме того, известно, что финишировавшим до 22 апреля 2019 года (день финиша Нокс-Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы. Порт Ле-Сабль-д'Олон во Франции станет конечным пунктом регаты.