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Российский борец Махов не претендует на попадание в состав сборной на ЧМ

По словам агента спортсмена, Билял Махов проходит реабилитацию после операции на позвоночнике
Билял Махов EPA/PAUL BUCK
Билял Махов
© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не претендует на попадание с состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в конце октября в Будапеште, спортсмен проходит курс реабилитации в Германии. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Тигран Аванян.

"Билял горит желанием продолжать бороться, но в настоящее время он проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике в Германии, - сообщил Аванян. - Он был прооперирован дважды - сначала в феврале, затем в марте. С дальнейшими планами он будет определяться по мере восстановления. Надеемся на его возвращение на борцовский ковер в следующем году".

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Махов также является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в американском Лас- Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы (греко-римской и вольной), завоевав две бронзовые медали. 31-летний спортсмен имеет действующий контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), рассчитанный на пять боев.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в столице Венгрии с 20 по 28 октября.

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