Шестёркин, Хёрсли и Ржепик признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 24 сентября. Российский голкипер санкт- петербургского СКА Игорь Шестёркин признан лучшим вратарем прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Шестёркин на прошлой неделе одержал две победы на выезде - против московского "Динамо" (4:0) и ярославского "Локомотива (2:0). Оба матча вратарь отстоял "на ноль", отразив 47 бросков по своим воротам. Шестёркин не пропускает уже 131 минуту 11 секунд.

Лучшим защитником признан шведский хоккеист СКА Патрик Хёрсли, в состав команды победивший в трех выездных матчах. Швед забросил три шайбы, что является лучшим результатом среди всех защитников лиги за неделю, и отдал одну результативную передачу. Шайбы Хёрсли в ворота "Динамо" и череповецкой "Северстали" (5:0) стали победными для СКА.

Среди нападающих лучшим стал чех Михал Ржепик из братиславского "Слована", который забросил пять шайб и отдал одну передачу в трех выездных играх. В матче с пекинским "Куньлунем" (4:3) чех оформил хет-трик, а его шайба в ворота владивостокского "Адмирала" (5:4) принесла победу "Словану".

18-летний нападающий "Локомотива" Николай Коваленко стал лучшим новичком недели. "Локомотив" одержал две победы в трех матчах. Коваленко оформил дубль в игре с подмосковным "Витязем" (4:3), также забросив победную шайбу. Ни в одной встрече показатель полезности хоккеиста не был отрицательным, а общий показатель полезности "+3".