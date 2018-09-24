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Футбол в России

Побегалов покинул пост главного тренера ФК "Шинник"

62-летний специалист займет должность в структуре клуба
Александр Побегалов Сергей Фадеичев/ТАСС
Александр Побегалов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба "Шинник". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что в понедельник 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Исполнять обязанности главного тренера "Шинника" в ближайших матчах будет Алексей Казалов. Побегалов, как сообщается, займет в структуре клуба "должность, на которой в полной мере сможет применить свои знания и опыт на благо ярославского футбола".

Побегалов большую часть тренерской карьеры провел в "Шиннике". Он входил в тренерский штаб команды в 1992-2000 годах, возглавлял команду в 2000-2004, 2010-2011, 2012-2018 годах.

"Шинник" в текущем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги занимает 11-е место после 13 туров, набрав 17 очков.

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