Ульяновская область подпишет соглашение с РФС на форуме "Россия - спортивная держава"

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены заключить с Российским футбольным союзом (РФС) соглашение о программе развития футбола в регионе до 2030 года. Документ планируется подписать на VII Международном форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в регионе с 10 по 12 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"На форуме мы планируем подписать целый ряд соглашений, в том числе с Российским футбольным союзом о программе развития футбола в Ульяновской области до 2030 года. В день открытия мы покажем Университет футбола, который создается по механизму государственно-частного партнерства", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В пресс-службе правительства уточнили, что в дни проведения форума состоятся соревнования по футболу, мини-футболу, киберспорту. Кроме того, жители региона смогут принять участие в мастер-классах олимпийских чемпионов, членов сборных команд России и сдать тесты ГТО.

Ранее ТАСС сообщал, что во время форума 11 октября пройдет презентация первого фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Планируется, что в ней примет участие президент международной ассоциации "Спорт для всех" Джу Хо Чанг, который выступит на пленарном заседании форума с докладом о развитии массового спорта на примере первого всемирного фестиваля боевых искусств. Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне.

Программа форума "Россия - спортивная держава" включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов - развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.