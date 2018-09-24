Сборная России обыграла команду Уганды в первом туре Всемирной шахматной олимпиады

ТАСС, 24 сентября. Сборная России одержала победу над командой Уганды в первом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми.
Во всех четырех партиях российские шахматисты оказались сильнее своих соперников. В первом туре российскую команду представляли Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин, также в состав сборной России вошел Владимир Крамник.
В женском турнире сборная России обыграла команду Коста- Рики. Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря в своих партиях одержали победы, Александра Горячкина со своей соперницей сыграла вничью.
Партии второго тура пройдут 25 сентября.
Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, российская сборная - трижды.