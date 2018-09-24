Чемпионат мира по спортивной борьбе 2019 года пройдет в Астане

ТАСС, 24 сентября. Чемпионат мира по спортивной борьбе 2019 года пройдет в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Отмечается, что соревнования пройдут с 14 по 22 сентября следующего года.
"Мы были очень довольны презентацией оргкомитета из Астаны, - сказал президент UWW Ненад Лалович. - После успеха чемпионата мира прошлого года в Париже и предстоящего турнира в Будапеште я уверен, что соревнования в Астане станут отличным событием для спортсменов, тренеров и болельщиков".
Чемпионат мира в Астане станет отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ближайшее мировое первенство в Будапеште пройдет с 22 по 28 октября.