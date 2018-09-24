Яна Романова займет должность в тренерском совете Союза биатлонистов России

В понедельник состоялось заседание тренерского совета СБР. Также на нем были выбраны председатели комиссий тренерского совета СБР. Председателем комиссии по детско- юношескому биатлону стал Юрий Векшин, планированием спортивно-массовых мероприятий будет заниматься Леонид Гурьев, а председателем комиссии по рейтингу был выбран Василий Жижин.

Романова, которой в мае исполнилось 35 лет, завершила карьеру в 2015 году. На этапах Кубка мира спортсменка одержала одну победу. Она дважды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014).

В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером эстафетной гонки на Играх-2014 в Сочи, однако в ноябре 2017 года Романова, а также Ольга Зайцева и Ольга Вилухина были лишены медали за нарушение антидопинговых правил. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда отправили апелляции еще 39 российских спортсменов, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК), однако рассмотрение их дел было отложено в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры. Кроме того, спортсменки подали иск в Нью-Йорке к Григорию Родченкову, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинговых нарушениях на сочинской Олимпиаде.