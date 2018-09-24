Дешам признан лучшим тренером прошлого сезона по версии ФИФА

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признан лучшим тренером по итогам минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду специалисту вручили на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне.
На чемпионате мира - 2018, который прошел в России, сборная Франции под руководством Дешама заняла первое место, обыграв в финале команду Хорватии (4:2).
В финальной тройке претендентов на приз лучшему тренеру мужских команд также были главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и бывший наставник испанского "Реала" Зинедин Зидан. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.
Дешам, которому в октябре исполнится 50 лет, возглавляет национальную сборную Франции с 2012 года. В 1998 году он стал чемпионом мира в качестве игрока.
Премии The Best FIFA Football Awards вручаются по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов и тренеров с июля 2017-го по июль 2018-го. В Лондоне награждаются лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира в России.