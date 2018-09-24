Московское "Динамо" потерпело седьмое поражение в десяти играх КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" на домашнем льду проиграло в овертайме астанинскому "Барысу" со счетом 2:3, потерпев поражение в седьмом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Илья Никулин (36-я минута) и Юусо Хиетанен (47). У гостей - Мэттью Фрэттин (23, 63) и Кевин Даллмэн (53).
Бело-голубые потерпели седьмое поражение в 10 играх сезона. "Барыс" одержал четвертую победу в девяти играх.
"Динамо" занимает девятое место в Западной конференции с восемью очками, "Барыс" (11 очков) - шестое на Востоке.
В следующей игре динамовцы 27 сентября встретятся в гостях с магнитогорским "Металлургом", "Барыс" 26 сентября проведет гостевую встречу с подмосковным "Витязем".