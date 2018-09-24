Месси, Роналду и Модрич вошли в команду года по версии ФИФА и FIFPro

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси, португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич вошли в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Команда была объявлена на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая проходит в понедельник в Лондоне.
Также в команду года вошли испанский вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, защитники "Реала" испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан, бразилец Марсело, защитник французского ПСЖ Дани Алвес, полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич, полузащитник английского "Челси" Н'Голо Канте, его одноклубник нападающий Эден Азар и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Игроки, которые попали в команду года, были определены по итогам голосования, в котором принимали участие профессиональные футболисты со всего мира. Каждый участник голосования должен был выбрать команду, состоящую из одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих. Претенденты на попадание в команду года должны были в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года провести по крайней мере 15 официальных матчей на клубном или международном уровне.
Команда года по версии ФИФА и FIFPro выбирается с 2005 года. Наибольшее количество наград за попадание в эту команду имеют Роналду и Месси - по 12.